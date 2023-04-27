SHAMAN ответил на слухи о том, забрал ли Филипп Киркоров у него дреды

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

В клипе на песню к фильму «Нюрнберг» король российской эстрады удивил всех длинными седыми волосами, которые так напомнили всем недавний образ его коллеги по цеху.

В начале года SHAMAN (Ярослав Дронов) срезал так привычные многим поклонникам дреды, а через некоторое время смена имиджа произошла и у Филиппа Киркорова. В клипе на песню «Если ты уйдешь», которая стала саундреком к фильму «Нюрнберг», король российской эстрады появился с седыми кудрями, напомнившие многим дреды его коллеги по цеху.

«И купил дреды SHAMAN. Я все палатки оббегал, но сказали, что все локоны разобрал Киркоров», — не прошел мимо громкой темы и друг певца Николай Басков и пошутил над ним на церемонии награждения лауреатов национальной премии «Виктория».

В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко SHAMAN рассказал о том, чувствует ли он себя законодателем моды в российском шоу-бизнесе.

«Я думаю, что дальше шутки это не зайдет. Поэтому, конечно же, Филипп Бедросович прическу сделал. Его выбор такой был. Я, естественно, не имею к этому никакого отношения. Но все возможно в этом мире. Произошла некая такая волна успешная в прошлом недалеком 2022 году у меня. Естественно, я заставил обратить на себя внимание весь шоу-бизнес. Некоторые люди, естественно, следят. Может быть, нет-нет, да и да… Почему бы нет. Я не отрицаю. Но главное, чтобы человеку нравилась такая прическа. Если ему приятно. Если ему нравится такая прическа, то почему бы и нет? Пусть носит», — признался певец.

К слову, с длинными кудрями Филипп Киркоров проходил недолго. Его постоянные смены образов активно обсуждаются все последние месяцы. И с какой прической вдруг появится, например, завтра король российской эстрады, известно только ему одному.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.