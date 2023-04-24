Жадность или хитрость? Зеленский был «приживалкой» в доме Киркорова полгода

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Несколько лет назад еще будущий президент Украины просил известного исполнителя «похлопотать», чтобы тот помог ему попасть на российский телевизионный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский бесплатно жил в квартире Филиппа Киркорова на протяжении полугода. Об этом российский исполнитель рассказал в интервью aif.ru, вспоминая знакомство с коллегой по съемочной площадке.

«Мы познакомились с ним в начале нулевых, когда я приезжал на съемки в Киев. У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. <…> Тогда у него не было денег», — рассказал Киркоров.

Тогда Зеленский попросил помощи в дальнейшем развитии как артиста. Киркоров договорился, чтобы его взяли ведущим на шоу «Фактор А», где в итоге они вдвоем отвели два сезона. Денег у молодого артиста тогда не было, поэтому он бесплатно жил у короля эстрады полгода.

Сейчас Киркоров называет Зеленского бывшим другом и зомби, которого он совершенно не узнает. Хотя когда-то их связывали прекрасные отношения и общее дело. Последний раз они пересеклись в Майами в 2015 году. Зеленский, увидев старого друга, просто отвел глаза в сторону.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским.