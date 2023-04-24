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Наследник пресс-секретаря президента РФ поддержал спецоперацию своим участием и встал на защиту Отечества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай принимал участие в боевых действиях в зоне проведения СВО. Об этом официальный представитель Кремля сообщил во время общения с журналистами.

Песков отметил, что его наследник в свое время отслужил в рядах Вооруженных сил РФ. По его словам, Николай выполнил свою «конституционную обязанность» по защите Отечества.

«Он действительно принимал участие в СВО. Он взрослый человек, принял решение такое», — прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее появилось интервью с Николаем Песковым, снятое, предположительно, в конце зимы 2023 года под Соледаром. Он рассказал, что служил в армии, но настоящего боевого опыта не имел, однако после начала конфликта на Украине принял решение поддержать спецоперацию и оправился на фронт артиллеристом.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Дмитрия Пескова рассказал о реакции семьи на его решение служить в зоне СВО.