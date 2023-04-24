Обвиняемая в убийстве Владлена Татарского заявила, что сожалеет о содеянном

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Дарья Трепова находится в суде, где проводится заседание по громкому делу о теракте в Петербурге.

Мосгорсуд проводит слушание по громкому делу об убийстве Владлена Татарского в Петербурге. Обвиняемая в организации теракта Дарья Трепова в ходе заседания заявила, что сожалеет о страшных событиях, когда все произошло. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из зала суда.

Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского. В результате военкор погиб. Более 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как содержалась в СИЗО Дарья Трепова и почему жаловалась на плохое самочувствие.