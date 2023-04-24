Умер художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров

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Культурный деятель скончался в Йошкар-Оле, где проходил балетный конкурс.

Художественный руководитель «Кремлевского балета» и народный артист РФ Андрей Петров умер в Йошкар-Оле. Ему было 77 лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе Кремлевского дворца.

Андрей Перов отправился в Йошкар-Олу, чтобы присутствовать на проведении балетного конкурса. Оттуда и поступила трагическая новость о его кончине. Причина смерти культурного деятеля пока не раскрывается.

Петров был главным балетмейстером Кремлевского дворца. Представители театра «Кремлевский балет» отметили, что он внес значительный вклад в развитие и сохранение российской хореографии.

Родители Андрея Петрова во многом послужили примером и предопределили его жизненный путь. Его мать Ольга Петрова была актрисой театра «Ромэн», а отец Борис Холфин — танцором Большого театра. После окончания хореографического училища Петров поступил в трупу Большого театра, а в 1990 году основал «Кремлевский балет».

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