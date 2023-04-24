В отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева возбудили уголовное дело

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Инцидент, произошедший с музыкантом в феврале в Новосибирске, не удалось урегулировать мирным путем.

В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Музыканту вменяют статью за оскорбление представителя власти в баре Новосибирска.

Речь идет об инциденте, произошедшем в феврале: концерт коллектива неожиданно отменили, а Алексея вместе с коллегой вызвали в отделение полиции, где, предварительно, он показал полицейскому неприличный жест.

«Инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Все в порядке», — заявил тогда Кортнев.

Однако теперь появилась противоположная информация. ТАСС пишет, что уголовное дело уже находится в производстве. Музыканту по этой статье может грозить штраф или исправительные работы.

Сам Алексей Кортнев заявил, что прилетит в Новосибирск только со своим адвокатом, с которым уже назначил встречу.

«Все действия будут происходить в рамках законодательства», — сообщил он агентству.

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