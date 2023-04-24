Времени почти нет: о каких доходах нужно сообщить в налоговую до начала мая

Россиянам напомнили о необходимости отчитаться о доходах перед налоговой до 2 мая

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Подать декларации нужно некоторым категориям граждан. Кому и как?

О каких доходах необходимо сообщить в налоговую до конца мая? В этом вопросе разобралась редакция KP.RU.

Как отмечают журналисты, большинство налогов платят работодатели и прочие «налоговые агенты», к которым относятся различные финансовые организации. Подавать декларацию должны лишь следующие категории граждан:

те, кто продал недвижимость, бывшую в собственности меньше минимального срока владения;

получатели дохода от третьих лиц, например, арендодатели;

победители лотерей или ставок, выигравшие менее 15 тысяч рублей;

получатели дохода из-за рубежа;

частные предприниматели.

Налоговая ставка всегда одинакова — 13%. Также стоит помнить об имущественном вычете. Так называют сумму, не облагающуюся налогом. Для недвижимости она равна одному миллиону рублей и 250 тысячам — для любого иного имущества. Если доход превышает пять миллионов рублей, тогда на сумму сверх применяется повышенная ставка — 15%.

Задекларировать доходы необходимо до 2 мая 2023 года. Это можно сделать как в электронном, так и в бумажном виде. После высчитывания точной суммы нужно погасить задолженность до 17 июля 2023 года.

Для тех граждан, кто зарегистрирован как самозанятый, нет смысла декларировать доход. Он платится автоматически через приложение «Мой налог». Дополнительной отчетности для самозанятых не предусмотрено.

Если вы не заплатили НДФЛ, то каждый просроченный день подачи обойдется в 5% от суммы налога, но не более 30%. Если по декларации ничего уплачивать было не нужно, то штраф за подачу отчетности с опозданием составит тысячу рублей.

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