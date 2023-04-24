Привет из космоса: жители Москвы и Петербурга показали уникальное северное сияние

Северное сияние возникло в небе над Петербургом и Москвой из-за магнитной бури

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Романов; 5-tv.ru

Небо окрасилось в нежно-розовые и насыщенно изумрудные цвета.

Привет из космоса поймали ночью жители Петербурга и Москвы. В ночном небе внезапно появилось северное сияние. Яркое представление устроил солнечный ветер. Цветные всполохи от нежно-розового до насыщенного изумрудного возникли из-за мощной магнитной бури.

Специалисты оценили ее в четыре балла из пяти. Считается, что такие вспышки плохо влияют на технику. Но для охотников за Авророй все это мелочи. Главное, что за редкими кадрами не пришлось ехать в Заполярье.

И еще одно необычное явление можно было увидеть в ясном небе. Рядом с полумесяцем зависла яркая точка. Венера минувшей ночью максимально сблизилась с Луной.