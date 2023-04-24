Не хмурься: как убрать «злые» морщины в области бровей и лба?

Фото: www.globallookpress.com / kati

Какие четыре волшебных способа помогут вернуть лицу гладкость?

Морщины в области межбровья и лба появляются одними из первых. Это связано с активной мимикой при выражении разнообразных эмоций. Часто, если не корректировать маленькие морщины, то они могут стать глубже и формироваться в кожные складки и заломы, из-за которых лицо выглядит старше, появляется большая суровость.

Издание «Страсти» спросило у врача-дерматокосметолога Розы Герлиани, какие процедуры точно помогают продлевать красоту и молодость кожи. По словам эксперта, чтобы сгладить морщины в области лба на сегодняшний день есть большое количество разных методов. Первый и основной — ботулинический токсин типа А.

Врач уточнила, что уколы ботокса, диспорта и ксеомина вводятся в лицо человека, чтобы блокировать мимическую активность мышц лба и межбровья. Данный метод коррекции будет эффективен при мимических морщинах и складках, как в юном возрасте, так и уже в более зрелом.

Инъекции делают в строго определенные точки на лице. Процедура быстрая, а эффект наступает через 14 дней и может сохраняться на протяжении полугода и больше.

Следующий способ — контурная пластика. Во время этой процедуры вводятся филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Как правило, для области межбровья и лба подбираются мягкие филлеры. Герлиани отмечает, что данный метод коррекции будет эффективен при выраженных морщинах, когда есть уже четкие складки.

Введение препарата в зону лба происходит с помощью тонкой иглы. Сначала проблемные зоны замораживают анестезией, а потом заполняют гелем. Процедура проходит быстро: от 15 до 30 минут. Возможно легкое конструирование препарата, но через пару дней все восстанавливается.

Эффект сохраняется от шести месяцев до года. Как правило, контурная пластика сочетается с ботулинотерапией, то есть идет поэтапное применение двух методов. Сначала мышца должна быть расслаблена ботулотоксином, а на затем морщины разглаживаются филлером.

Третий метод — нитевой лифтинг мезонитями. Эта процедура полезна возрастным пациентам, когда уже присутствует птоз тканей, у которых, помимо выраженных горизонтальных складок на лбу и межбровных морщин, появляется еще кожная складка в области переносицы за счет того, что ткани нависают. Нити помогают их поднять.

Четвертый — применение лазера. Аппаратные процедуры дают потрясающий эффект, они поддерживают стимуляцию коллагена, разглаживают морщины, отмечает врач. Наиболее популярны — лазерный пилинг или шлифовка.

Эти процедуры возможны в любом возрасте. Как правило, они выравнивают структуры кожи лба и межбровья. Метод можно использовать для профилактики фотостарения открытых участков лица. Лазер уплотняет кожу, запускает стимуляцию коллагена и выравнивает рельеф. Тем самым достигается эффект гладкого лба.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин ответил на вопрос, нужно ли мужчинам ухаживать за собой.