Водители фур стали игнорировать показания приборов, контролирующих усталость

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Таким образом дальнобойщики создают угрозу на дороге — сон за рулем приводит к авариям и гибели людей.

Дальнобойщики, желая заработать, осознанно подвергают риску всех, кто находится рядом на дороге. Как выяснили «Известия», водители большегрузов массово игнорируют показания тахогрофов. Это приборы, которые следят за скоростью и маршрутом движения, а также за состоянием шофера — сколько он за рулем и сколько отдыхал.

Но за прошлый год Ространснадзор выявил десятки тысяч нарушений, когда тахографы или не работали, или вовсе отсутствовали. И делается это умышленно. Транспортным компаниям выгодно быстрее доставить груз. А дальнобойщики преодолевают огромные расстояния без остановок, в итоге устают и могут заснуть за рулем, что приводит к серьезным авариям и гибели людей.