Массовое ДТП произошло на востоке Петербурга, виновник скрылся с места

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Marchenkoff/mskdtp/ vk.co; 5-tv.ru

По словам очевидцев, водитель грузовика, по вине которого столкнулись несколько авто, был пьян.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства аварии. На востоке города произошло массовое ДТП. Предположительно, грузовик при развороте не пропустил легковушку. Они столкнулись и отлетели на обочину, где задели еще два припаркованных автомобиля.

По словам очевидцев, водитель грузовика был нетрезв. Он вышел из машины, оценил повреждения и сбежал. Сейчас его разыскивают.