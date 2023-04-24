«Я испугался. Очень»: Алексей Чадов чуть не погиб на съемках фильма

Алексей Чадов чуть не утонул на съемках фильма Балабанова «Война»

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Актер поделился воспоминаниями об участии в картине «Война» Алексея Балабанова.

Популярный актер Алексей Чадов ведет шоу «Фактор страха». В интервью aif.ru, он рассказал, что пришел на проект подготовленным ко всему, так как в жизни происходили ситуации, когда артист был на волоске от смерти. Особые воспоминания у Чадова связаны со съемками в фильме Алексея Балабанова «Война» в 2002 году.

Именно на них актеру было тяжело. Тогда ему было всего 20 лет, фильм снимали в горах. Режиссер добивался большей реалистичности, поэтому кинул молодого актера в ледяную речку с автоматом со словами: «На, воюй».

«Мы чуть не утонули на плоту», — рассказал Чадов.

На этом приключения молодого актера не закончились. Он залез в горах Чегета настолько высоко, что даже не знал, как спуститься. Со слов Чадова, это был очень крутой склон, почти под 90 градусов.

«Вот тогда я очень сильно испугался. Очень», — с эмоциями поделился актер.

Когда Чадов ехал на пробы, он даже не знал, что уже утвержден на главную роль. Поэтому неожиданностью стало то, что из Санкт-Петербурга он сразу поедет на Кавказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Чадов назвал Анастасию Виноградову женой после заявления о тайной свадьбе.