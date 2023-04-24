Правительство Красноярского края отправлено в отставку

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном портале.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. В документе отмечается, что Кабмин продолжит осуществлять свои полномочия до назначения новых членов правительства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«В соответствии со статьями 88, 90, 101 устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А. В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главы регионального правительства, по данным ТАСС, назначен Сергей Верещагин. На этой должности он сменил Юрия Лапшина. Ранее Верещагин занимал пост заместителя председателя правительства Красноярского края.

Голландский дипломат назвал украинцев русскими, а после подал в отставку

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края.