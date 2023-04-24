Как ВДВ зачищают берег Днепра от ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Георгий Зимарев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают планомерно оттеснять украинских националистов.

Минобороны России публикует кадры боевой работы артиллерии ВДВ. На быстрых и мобильных 120-миллимитровых самоходных орудиях «Нона» десантники ежедневно ведут бои в районе Днепра.

Для того, чтобы выйти на позиции, не нужно много времени: бойцы совершают марш на огневые позиции и после прицеливания наносят огневое поражение живой силе и технике ВСУ. В разведке им помогают беспилотники. А прикрывают бойцов ВДВ расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитными ракетными комплексами (ЗРК).

Кстати, о ЗРК, на передовой чаще всего используются ЗРК «Оса-АКМ». Их работа тоже показывается в видео Минобороны. С начала специальной военной операции расчеты уникального плавучего ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили более 200 различных воздушных целей.

В чем же уникальность «Осы»? В том, что машина за счет конструктивных особенностей корпуса способна в плавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ.

Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом уничтожить до шести воздушных целей противника, после чего, ЗРК снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боезапаса.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские бойцы отражают попытки ВСУ отбить Белогоровку.