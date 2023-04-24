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Певец признался, что не верит глазам, видя изменившегося бывшего коллегу — «абсолютного зомби».

Певец Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о последней встрече с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам артиста, в тот день он не узнал бывшего коллегу и был поражен, как внезапно изменились их отношения. В интервью aif.ru исполнитель также вспомнил, как растворились в воздухе все его награды за работу на благо Незалежной.

«Я представлял Украину с Ани Лорак (На „Евровидении“. — Прим. ред.). За что получил звание народного артиста Украины из рук прозападного президента Ющенко. Правда, мой партнер по съемочной площадке и бывший друг Владимир Зеленский подписал указ, лишивший меня этого звания», — сказал Киркоров.

Как отметил певец, он познакомился с Зеленским в начале нулевых, когда приезжал в Киев сниматься в его шоу. Украинский юморист мечтал попасть на большую сцену и на экраны в России, и хорошие отношения с поп-королем в этом ему помогли. Комик не стеснялся просить Киркорова посодействовать его карьере, объясняя свое рвение тем, что на родине уже сделал все, что мог.

Так благодаря другу Зеленский стал соведущим народного артиста в передаче «Фактор А». Киркоров лично просил взять на эту роль его протеже. По словам певца, в те времена у комика не было денег, и он поселил его в собственной квартире на Филипповском переулке на полгода. Стоит отметить, Зеленский ответил на услугу услугой — пригласил своего благодетеля сняться в фильме «Любовь в большом городе», который вышел в последствии в трех частях.

«В 2015-м году я видел Зеленского последний раз — в Майами в большом торговом молле. Он примерял ботинки. Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — признался Филипп Бедросович.

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