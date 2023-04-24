Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

Визит главы дипломатического ведомства связан с заседанием СБ ООН.

Глава МИД РФ прибыл с официальным визитом в Штаты, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Под его председательством состоится заседание СБ ООН», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Согласно официальной информации, глава МИД РФ примет участие в одном из центральных мероприятий, связанных с председательством России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН.

Также известно, что во вторник Лавров будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня Совбеза — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.

По предварительным данным, в ходе визита в США министр также проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Примечательно, что российским журналистам американские визы для освещения мероприятий не выдали. В МИД РФ подвергли жесткой критике подобное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло большое турне Лаврова по Латинской Америке.