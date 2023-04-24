«Ребенок не отстегнет»: какие устройства спасают детей от падения из окна

Корреспондент «Известий» рассказал, как спасти ребенка от падения из окна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Есть несколько технических способов, которые добавляют защиту на окна. Но лучше всего — внимательность родителей.

С приходом тепла растет число несчастных случаев в многоэтажных домах. Маленькие дети, даже ненадолго оставленные без присмотра, забираются на подоконники, что порой приводит к большой беде. Последний такой случай произошел в Москве, но подобные сообщения постоянно приходят из разных регионов. Как уберечь малышей от падения из окна, выяснял корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Держа на руках ребенка, мать пытается попасть в подъезд, чтобы попросить помощи. Ее двухлетняя дочь только что выпала с девятого этажа.

Соседи оказали первую помощь и вызвали медиков. Ребенка экстренно госпитализировали. Вероятно, малышка залезла на кухонный стол, с него перебралась на окно.

В какой-то момент маленькая девочка облокотиться на москитную сетку и упала на землю, пролетев девять этажей. По всей видимости, смягчить удар помогли ветки деревьев. Ребенок получил несколько переломов, но все-таки выжил.

По словам соседей, вероятно, в тот день мама занималась домашними делами. Окна были нараспашку.

«Мама, видно, готовилась к празднику. Я вот знаю, что это возможно. Готовила, в запарке. Окно открыла, а ребенок залез. Это одна секунда. Дело случая», — говорят соседки.

Благодаря помощи очевидцам и работе медиков девочку удалось спасти. Этот случай — не единичный. С наступлением весны — количество случаев, когда дети опираясь на москитные сетку, выпадают из окон, растет.

«Достаточно просто потянуть вверх… И сетка слетает», — демонстрирует ненадежность конструкции специалист.

Это лишь грубый пример того, насколько легко иллюзия этой фальшивой опоры может стать причиной детской смерти. По данным экспертов, в России за последние пять лет таких случаев стало в полтора раза больше. Если говорить о причинах, то в первую очередь это невнимательность родителей.

«Наши заказчики даже вопросы такие задают: „А ребенка, если что выдержит?“ Мы всегда отвечаем: никогда нельзя даже думать о том, что это хоть какая-то защита», — отмечает технический специалист Константин Рыбкин.

Своим клиентам, особенно с маленькими детьми, мастер советует устанавливать дополнительные крепления. Например, замок-трос. Неважно, есть сетка или нет. Ребенок уже не сможет самостоятельно открыть окно.

«Работает по принципу обычной советской цепочки на входной двери. Трос защелкнулся, ключом можно закрыть, ребенок даже с нажатием кнопки не отстегнет этот замок», — показывает мастер.

Есть еще несколько вариантов замков, которые работает по одинаковому принципу и не дают детям открыть окно. Однако защиты лучше, чем пристальный взгляд взрослых, все-таки еще не придумали. Главное правило — не оставлять маленького ребенка одного.