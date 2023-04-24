Давно пора: Запад хочет посадить Украину за стол переговоров с Россией

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Подтолкнул Запад к этой мысли мирный план Китая.

Западные страны через несколько месяцев попробуют склонить Украину к переговорам с Россией. Такой прогноз дает британская газета The Guardian. Обозреватель издания Саймон Тисдалл считает, что уже осенью союзники предложат Киеву договориться с Москвой о прекращении огня или о длительном перемирии.

Обозреватель пишет, что ориентироваться на переговоры США и НАТО вынудила категоричная позиция Китая. Но видится это все довольно безысходно для Киева: Россия сохраняет за собой четыре региона, которые согласились войти в состав страны по итогам референдума, объявляется «стратегическая нейтрализация». Украина избавлена ​​от дальнейших неприемлемых людских, экономических и инфраструктурных потерь, но теряет все возможные шансы на вступление страны в Евросоюз и НАТО. Или как минимум этот процесс откладывается на неопределенный срок.

Между РФ и Украиной устанавливается «демилитаризованная зона», созданная по принципу такой же территории между Северной и Южной Кореей. Это позволяет начать восстановление инфраструктуры, а людям — вернуться в родные города.

Если этот сценарий или что-то в этом роде реализуется, то многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена Украине «сделать все возможное», так и останется невыполненным.

Колумнист добавил, что если конфликт не решить в ближайшее время дипломатическим путем, то противостояние стран затянется на долгие годы, что будет выгодно только производителям оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, на каком условии могут состояться переговоры России и Украины.