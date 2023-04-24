Объясняют эксперты: почему полярное сияние появилось над Москвой

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За невероятным зрелищем россияне отправлялись в Норвегию, Исландию или Швецию, но сегодня повезло — его можно было увидеть во многих городах РФ, просто подняв голову.

Небо над Центральной Россией в ночь на 24 апреля окрасилось яркими цветами — жители многих городов смогли увидеть полярное сияние. За ним даже не пришлось ехать далеко за город, ведь зачастую слабые всполохи полностью перекрывает городское освещение. Эксперты в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснили, почему явление, более привычное на Северном полушарии, вдруг порадовало, москвичей и петербуржцев, и может ли оно быть опасным для здоровья наравне с магнитной бурей.

На вопросы ответили член Ассоциации охотников за северным сиянием Aurora Hunters Наталья Крапкина и заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова. В первую очередь — к сути этого чуда природы. Которое, к слову, может произойти где угодно, не только в сказочной Гренландии.

«Выброс солнечной массы… был направлен в сторону Земли, и сейчас нас накрыло облаком солнечной плазмы, наблюдается северное сияние в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде прямо над головой, в Москве на горизонте, в Туле даже, Казани — по всей Центральной России. Надеемся, что эта активность продлится достаточное количество времени и все россияне успеют насладиться этим небесным шоу», — делится впечатлениями Крапкина.

Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Пик явления пришелся примерно на 22:00 по московскому времени, продолжает Мария Смирнова. Яркое зрелище — следствие вспышки на Солнце, которая произошла 21 апреля. К 24 апреля заряженное солнечное вещество долетело до Земли и попало в ее магнитосферу, а позже через полюса проникло в атмосферу, смешалось с воздухом и зажгло различные газы. И горели они очень красиво — это свечение и называется полярным сиянием.

По словам эксперта, ожидалось, что «небесное шоу» продлится до раннего утра, но есть вероятность, что часть солнечного ветра после вспышки еще не добралась до Земли, и зрелище продолжится следующей ночью. Однако всех поклонников северного сияния стоит предупредить: если это происходит сейчас, необходимо сразу отправляться навстречу, исчезнуть все может быстро, этот процесс непредсказуем. Основная часть «представления» длится около часа, что будет дальше, не берутся прогнозировать и астрономы.

В одном они точно уверены — никакой опасности для зрителей нет.

«Полярные сияния и магнитные бури не оказывают влияния на здоровье и самочувствие человека. Это уже давно проверено и доказано, хотя у нас очень часто продолжают об этом говорить благодаря тому, что много-много лет назад первые исследования в этой области проводились, и были предположения наших русских ученых, что действительно как-то влияет», — отмечает Смирнова.

Как добавила сотрудник планетария, за последние сто лет на Солнце не произошло ни одной вспышки, настолько мощной, чтобы как-то отразиться на состоянии жителей Земли. Специалист считает убежденность в опасности магнитных бурь и сияний отголоском прошлых наблюдений. А те, кто действительно чувствует себя плохо в такие дни, вероятно, чересчур впечатлительны.

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