Китай заберет панду-посланца дружбы из США на родину спустя 20 лет

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В управлении лесного и степного хозяйства КНР сообщили, что животное доставят в Шанхай в ближайшие дни.

Большая панда Я Я, которая была передана США Китаем 20 лет назад в качестве посланника дружбы, в ближайшие дни вернется на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР. Сейчас животное находится в зоопарке Мемфиса, штат Теннесси. В 2003 году между странами было заключено соглашение на пребывание панды в Штатах в течение десяти лет, в 2012-м действие документа было продлено.

«Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней… Ее посадят на самолет, направляющийся в Шанхай», — заявили в ведомстве.

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. В Соединенные штаты как посланник дружбы она прилетела не одна, а вместе с гигантской пандой Лэ Лэ. Вот только Лэ Лэ умерла в феврале 2023-го по неизвестным причинам. В прошлом году зоопарк Мемфиса напомнил о животном, сообщив, что по истечение десятилетнего срока, указанного в соглашении, Я Я будет возвращена на родину.

Помимо этого желание забрать панду домой китайская сторона обосновала обеспокоенностью. Как известно, панда — один из неофициальных символов государства, и его граждане трепетно относятся к этим животным. В конце зимы местные ученые побывали в зоопарке Мемфиса и не обрадовались увиденному. По их мнению, Я Я была не в лучшем состоянии, ее шерсть стала редкой из-за перенесенного кожного недуга.

Несчастной Я Я уже подают принятый на родине корм, предназначенный специально для ее вида, чтобы привыкала. И знала, что ее ждут на родине.

И эта новость — очевидный знак того, что отношения между США и Китаем окончательно разладились. Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава КНР Си Цзиньпин подготовил болезненный ответ на западные санкции.