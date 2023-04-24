🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: не стоит обманывать себя в этот день.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 апреля, неплохой день для того, чтобы приводить дела в порядок, заняться финансами, подготовить крупный проект или, например, закончить писать диплом. А вот пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами, нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний.

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♈ Овны

Хорошая новость заключается в том, что в вашей жизни есть поддержка. Если вы просили знак, оставайтесь открытыми для получения всей возможной информации сегодня. Возможно, все сигналы укажут в каком-то направлении, на котором вам может быть не совсем комфортно, но, тем не менее, это все же знак.

Космический совет: все сигналы указывают в каком-то направлении.

♉ Тельцы

Верь в себя и уйди со своего пути. Лучший способ справляться с проблемами — это позволить себе чувствовать все свои эмоции: печаль, гнев, разочарование, счастье, любовь, покой. Весь спектр, не называя ни одну из них хорошей или плохой.

Космический совет: познай себя еще раз.

♊ Близнецы

Что бы вы ни делали сегодня, добавление смягчающей капельки любви может добавить искры вам. Выведите токсины любым доступным вам сегодня способом, но осторожно. Позвольте себе добавить во все свои дела капельку мягкости и небрежности.

Космический совет: «занятость» и «продуктивность» часто путают.

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♋ Раки

Повеселитесь сегодня. Откажитесь от телефона и обязательств и просто останьтесь собой. Безумная спешка жизни может заставить нас чувствовать, что у вас ни на что не хватает времени. Но как может не хватать времени на родных и любимых?

Космический совет: поделитесь с близкими чем-то поистине бесценным — своим временем.

♌ Львы

Попробуйте проверить себя, чтобы спросить, какой груз вы несете на своих плечах и почему? Попробуйте связаться со старым другом и, возможно, выпить кофе. У вас есть так много, чтобы поделиться, теперь перестаньте сдерживаться и снова влюбитесь в жизнь.

Космический совет: загадайте желание от всего сердца.

♍ Девы

Любите себя достаточно, чтобы сделать хорошее самочувствие частью своей жизни. Если вы столкнулись с некоторыми психическими или другими проблемами со здоровьем, для начала просто прогуляйтесь на солнце. Прокручивание прошлого в голове и накручивание себя не поможет, а вот новые чувства — вполне.

Космический совет: любовь сможет войти, только если вы оставите дверь открытой.

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♎ Весы

Для тех, кто борется с проблемами со здоровьем, хорошие новости не за горами. Позвольте себе немного отдохнуть и дайте себе время, чтобы впитать все это. У вас впереди напряженные времена, поэтому убедитесь, что ваш график хорошо сбалансирован.

Космический совет: вы уже знаете, что делать, теперь делайте это.

♏ Скорпионы

Двигайтесь и получайте удовольствие. Займитесь спортом или хотя бы легкой пробежкой. Вами движет страсть, и когда вы делаете что-то вроде задания, ваше либидо усиливается. Сознательно добавьте немного яркости в свою жизнь.

Космический совет: верните немного веселья в свою жизнь сегодня.

♐ Стрельцы

Сегодня попробуйте оглянуться назад, чтобы понять, что ты хочешь создать в будущем. Вы не опоздали и не опоздаете, так что не волнуйтесь. Найдите время, чтобы зафиксировать свои мечты и ​​цели.

Космический совет: жизнь — это хорошо поставленный танец.

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♑ Козероги

Вы долго и упорно работали, чтобы попасть сюда, так что наслаждайтесь каждым моментом этого времени мечты сегодня. Сосредоточьтесь на себе с любовью в своем сердце и позвольте ей просочиться во все, к чему вы прикасаетесь, во всех, кого вы встречаете, и во все, о чем вы думаете сегодня.

Космический совет: сосредоточьтесь на себе сегодня.

♒ Водолеи

Исследуйте, что вас сдерживает. Но помните, то, что дается вам сейчас так легко, на самом деле не было легко получено. Перестаньте играть по мелочам в своих мечтах и ​​спросите себя, почему вы не можете иметь то, что есть у кого-то другого.

Космический совет: вы вольны идти в любом направлении, которое выберете.

♊ Рыбы

Передайте бразды правления божественным силам и посмотрите, куда они вас приведут. Возьмите паузу в решениях и наблюдайте. А затем, как только ваши крылья снова заблестят, следуйте в направлении ваших желаний.

Космический совет: обратите внимание на знаки, которые вам посылают.