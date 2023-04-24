Владимир Селиванов ушел от жены к блогеру: «Мы официально еще не развелись»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Звезда сериала «Реальные пацаны» делит один дом с новой пассией и ее детьми. И жалеет, что раньше не расстался с женщиной, подарившей ему дочь.

Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», встречается с популярным блогером Александрой Калмыковой. Влюбленные живут вместе, артист даже подружился с детьми избранницы от прошлого брака, но почему-то до сих пор не развелся. Он женат на Виктории Маркиной, которая растит его единственную дочь Еву. Сам Селиванов в интервью для YouTube-канала Fametime признался, что все попытки спасти отношения с супругой потерпели крах.

«Мы официально еще не развелись. Произошло расхождение: у нас разные пути достаточно давно, может быть как два года… Когда мы заводили семью, это было основано на общем желании завести ребенка. Я очень хотел порадовать маму — у нее не было внуков. Мне на тот момент было больше 30 лет и мне попался такой человек, с которым было комфортно», — заявил актер.

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова на премьере. © РИА Новости / Светлана Шевченко

С Викторией Маркиной он познакомился в 2017 году. По словам артиста, неплохо ладили. Вскоре у пары появилась дочь, а личные отношения стали затухать. Радовать маму у Селиванова долго не получилось, так как на одном из мероприятий появилась Калмыкова в заманчивых шортиках. И хотя он не считает свой брак бессмысленной тратой времени, все же сожалеет, что не развелся раньше.

Первое замужество блогера тоже оказалось неудачным. Ее мужчина был против публичности и не хотел делить моменты радости или ссоры с тремя миллионами подписчиков. Калмыкова также была уверена, что муж ревнует к ее успеху. Так освободилось второе ищущее любви и понимания сердце. Селиванов и его возлюбленная не сомневаются — они встретились в нужное для каждого время, это была судьба.

Актер не скрывает эмоций, говорит о глубокой связи со своей женщиной и необходимости всегда быть рядом, о взаимопонимании и поддержке. Ведь это в паре самое главное. А развод с прошлой женой подождет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Елена Валюшкина тайно вышла замуж.