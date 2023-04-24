Филипп Киркоров рассказал, готов ли он уехать из России

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

У народного артиста болгарские корни, поэтому он безо всяких проблем мог бы перебраться в Европу.

Народный артист РФ Филипп Киркоров, по собственным словам, полностью исключил возможность переехать за рубеж. В интервью aif.ru певец подчеркнул, что сделал свой выбор в пользу России, и его поддерживает вся семья. И хотя многие звездные коллеги перебрались в США, Израиль и другие страны мира, Киркоров и не думает следовать их примеру.

«Имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России. Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно. У меня здесь друзья, папа, который в прошлом году отпраздновал 90-летие, тут мой дом, моя публика. И мои дети обожают свою страну, школу, в которую ходят», — сказал он.

Исполнителя часто обвиняют в молчании относительно политической ситуации. Он не выступает с громкими лозунгами и не спешит сообщать публике свою гражданскую позицию. Но, как отметил Киркоров, не потому что ее не существует или она непопулярна. По мнению певца, за него говорит творчество. В том числе композиция «Радуйся!» Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника, призывающая любить жизнь, несмотря на невзгоды.

«Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях… Мне необязательно выражать ее лозунгами, кричать: „Рос-сия, Рос-сия!“ Ругать всегда легче, чем слушать и понимать друг друга. Вся Москва увешана афишами — „Филипп Киркоров в Кремле“. И это уже позиция. Я здесь, я в России», — добавил Киркоров.

Своих зрителей артист старается наполнить любовью к родине и друг к другу. Ненависть в любом ее проявлении он считает грехом, потому и не пишет агрессивных постов и не спешит обвинять тех, кто выбрал другой путь и принял другие политические взгляды. Филипп Киркоров поет песни о любви, и в этом чувстве — его ответ на все вопросы о патриотизме.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист признался, что годы одиночества позади — его сердце теперь несвободно.