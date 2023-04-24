Часть переданных Киеву МиГ-29 из Польши и Словакии разбирают на запчасти

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

По данным военных экспертов, самолеты оказались «не в летном состоянии».

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбирают поставленные Польшей и Словакией истребители на запчасти. Об этом сообщают авторы журнала Economist в аналитической статье о военном потенциале киевского режима. В материале отмечается, что большая часть техники попросту устарела, а новые поставки от европейских партнеров оказываются непригодными для боя.

«Польша и Словакия поставили около восьми самолетов МиГ-29 за последние недели… Многие самолеты не в летном состоянии и используются на запчасти», — сказано в статье.

Как полагает советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, прокомментировавший ситуацию, ВСУ нуждаются в F-16 Fighting Falcon — это американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Но авторы материала подмечают, что некоторые украинские военные летчики не в восторге от идеи руководства заполучить эти истребители. Во избежание конфликта своим мнением они не делятся публично.

По мнению аналитиков, большие проблемы испытывает также украинский флот. Военные корабли не могут отследить противника своевременно из-за «древней радиолокационной технологии», как выразился Игнат. Он считает, что Украине «нужен свежий флот», хотя функции противовоздушной обороны отчасти могут взять на себя истребители.

Поставки вооружений на Украину западными странами продолжается с начала спецоперации по защите Донбасса. Россия направила странам НАТО ноту в связи с ситуацией. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял — любые военные грузы, прибывающие в страну, станут законной целью российской армии. Партнеров киевского режима также предупреждали, что накачивание ВСУ оружием приводит лишь к затягиванию конфликта и невозможности мирного урегулирования.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом Украины в противостоянии с РФ.