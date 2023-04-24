Почему родители винят психологов в напряженных отношениях со взрослыми детьми

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Пресловутые «детские травмы», вскрытые на сеансе терапии, приводят порой к разрыву семейных отношений. Справедливо ли это по отношению к пожилым людям?

Проблемы отцов и детей не имеют возраста, в каждом поколении они проявляются по-новому. Современное общество уже обзавелось привычкой обсуждать их с психоаналитиками. Взрослые люди вспоминают прошлые, детские, а также актуальные обиды, учатся расставлять границы в отношениях, чтобы начать самостоятельную жизнь без оглядки на травмирующие события. Старшее поколение видит в таком поведении желание расстаться навсегда и винят во всем терапевтов. Но они ли виноваты?

Как объяснила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Ирена Сирма, эксперты ее специальности и коучи, как правило, решают острую задачу — когда здесь и сейчас нужно принять какое-то решение. Они могут давать клиентам советы, так как времени разбираться, как человек дошел до такой жизни, просто нет. А вот психотерапевты и психоаналитики работают с глубинами личности, поэтому они вынуждены разбираться в детско-родительских отношениях. Фраза «все беды из детства» вовсе не устарела.

«Проблему не решить с подружками и друзьями, просто поговорив. Это не решит глубинные какие-то конфликты личности и уж тем более детско-родительских отношений. Дело в том, что работа с родительскими фигурами необходима… Генетически мы состоим из мамы и папы, и это факт. И если у нас есть обиды, недовольство и претензии к маме или папе, то точно так же, либо сознательно, либо бессознательно, мы будем обесценивать сея и свои способности», — говорит эксперт.

Как отметила Ирена Сирма, каждый специалист практикует по-своему. Некоторые не отказываются от проработки травм через негатив — плохие воспоминания, признание ошибок родителей и так далее. Но в этом же моменте заключается и корень неверного отношения к психологии со стороны старшего поколения. Да, терапевты не стремятся наладить мир в семье, они отвечают исключительно на запрос клиента. Но они и не провоцируют ненависть к родителям. Наоборот, учат оставлять в прошлом обиды и жить в актуальной реальности.

«Важно на этом негативе не виснуть, не оставаться в этой позиции обиженного ребенка, а выходить в зрелое состояние и учиться видеть сильные стороны своих родителей. Вы же из них состоите тоже. И у вас, получается, нет доступа к этим сторонам, пока вы не отработали этот вопрос. Поэтому тут же встает вопрос границ», — рассуждает психолог.

Взрослый человек должен быть самостоятельным, но как стать таким, если родители постоянно вмешиваются в личную жизнь, дают непрошенные советы, учат воспитывать детей или просто сливают свою агрессию? Набраться смелости и сказать «нет» в ситуациях дискомфорта. Выходит, это нужно сделать даже если вы уверены, что в качестве реакции последует скандал. Потому что иначе из зависимости не выбраться.

«Границы — это про то, что вы позволяете делать с собой, а что нет. И сепарация, отделение от родителей — это очень важный момент. Но сепарация не заключается в том, что вам наплевать на своих родителей, совсем нет. Вы выслушиваете все советы, говорите большое спасибо и делаете так, как нужно вам. И конечно, ни один психолог не ставит себе задачу кого-то с кем-то мирить. Он всегда исходит из запроса человека, который пришел к нему за помощью», — заключила Сирма.

Многим матерям и отцам трудно отпускать детей в вольный полет, даже если тем уже по 30-40 лет. Но необходимость сепарации рано или поздно возникает. И если повзрослевший ребенок решает свои психологические проблемы отдельно от родителей, недопонимание практически неизбежно. Поэтому в построении мирных семейных отношений стоит участвовать каждой стороне конфликта.

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