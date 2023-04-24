В Северо-Западном тоннеле Москвы «Тесла» протаранила сломавшийся автомобиль

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Пострадавших водителей доставили в больницу.

В Северо-Западном тоннеле российской столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает Дептранс Москвы. Кадры с мета происшествия оказали в распоряжении 5-tv.ru.

Предварительно, авария произошла из-за водителя автомобиля «Тесла», который не справился с управлением и влетел в припаркованный автомобиль «Ниссан». Момент столкновения попал на дорожные камеры.

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / DtOperativno; 5-tv.ru

Как сообщает издание MK.RU в Telegram-канале, пассажирка «Теслы» с травмой груди госпитализирована, у водителя «Ниссана» черепно-мозговая травма.

Проезжая часть уже освобождена, автомобили эвакуировали из тоннеля.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры другой страшной аварии. В Петербурге машину разрезало пополам после столкновения с фонарным столбом.