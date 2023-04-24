Звезда не только на льду: в каких фильмах снимался Роман Костомаров

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Немногие знают, что знаменитый фигурист пробовал себя и в качестве киноактера.

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров пробовал себя в разных амплуа на протяжении карьеры, в том числе снимался в кино. Его дебют на большом экране, пишет издание dni.ru, состоялся в 2008 году. Это был сериал «Жаркий лед». Над проектом работали также фигуристы Алексей Ягудин, Алексей Тихонов, Александр Абт, Повилас Ванагас и другие. Главные роли сыграли Екатерина Гусева, Анна Большова, Паве Трубинер и Борис Невзоров. Картина рассказывала о страстях и интригах, кипящих на льду и за его пределами.

Спустя два года Костомаров получил роль в криминальной драме «Близкий враг». Главные роли исполнили актеры Евгения Трофимова, Дмитрий Дюжев, Сергей Греков, Андрей Панин, Нелли Уварова. Некоторые фанаты вспомнили об этом фильме, когда фигурист тяжело заболел, так как в нем есть место плохой примете. По сценарию спортсмена застрелили — многие артисты боятся смерти на цене или экране, нетрудно догадаться, почему.

Кадр из сериала «Жаркий лед», 2008 г.

На счету Костомарова в качестве актера есть и почти театральная комедия положений под названием «На измене». И здесь, несмотря на юмор, фигурист снова играет «тело». Тело детектива, который взялся выследить неверную жену. Находит это тело кандидат в депутаты Государственной думы в номере своего отеля, где планировал провести время со своей секретаршей — той самой неверной женой.

Роман Костомаров переживает сегодня тяжелые времена. В начале года он был госпитализирован с пневмонией, состояние спортсмена стремительно ухудшалось. Жизнь в нем поддерживали с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО, в ходе лечения у фигуриста развился сепсис, из-за гангрены ему ампутировали обе стопы и кисть руки, он также перенес два инсульта. Недавно в лечении появилась положительная динамика, Костомарова готовят к протезированию.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая партнерша фигуриста Татьяна Навка рассказала журналистам о его состоянии.