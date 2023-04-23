День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля

Фото: 5-tv.ru

Энергии недели обещают быть гармоничными и подталкивать к выполнению дел. Хоть в некоторые моменты и «поштормит».

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

В отличие от прошлой потряхивающей недели, новая обещает быть несколько веселее. Не ожидается столкновений, энергии большую часть недели будут благоприятными для множества дел.

Первая половина хороша для всего, что требует сложной организации, середина не предназначена для походов по врачам и в суды, а вот конец недели благоприятен для генеральных уборок и осознанного отдыха. Принимаем к сведению.

Понедельник, 24 апреля. Ян Вода на Крысе

Фото: 5-tv.ru

Понедельник — лучший день. Даже если вы привыкли думать по-другому — стоит изменить свое мнение в отношении именно этого понедельника. Энергии складываются настолько правильно, что не использовать их по максимуму будет очень даже недальновидно.

Список важных дел, которыми благоприятно заняться в понедельник, очень большой. День собирает сразу несколько удачных комбинаций для открытия и продвижения бизнеса и для решения личных вопросов.

Энергии усилят эмоциональный интеллект, помогут достижению взаимопонимания и сделают людей более уступчивыми и мягкими. Однозначно хорошие шансы в понедельник у всех встреч, переговоров, разговоров и свиданий. Даже расставания пройдут более мягко и экологично, чем вы ожидали бы.

Планируйте на этот день начало лечения, не очень дальнее путешествие, начало ремонта и строительства, шопинг. Свидания, свадьбы и разводы — также в эту копилку. День стабильный, энергии устойчивые, способствующие достижению успеха. Не упустите шанс.

Чего не стоит делать в понедельник — так это ходить по судам. Тяжбы и споры в этот день выиграть не удастся. Людям с Лошадью в карте этого особенно делать не следует.

Вторник, 25 апреля. Инь Вода на Быке



Фото: 5-tv.ru

Вторник предназначен для получения результатов трудов праведных, совершенных ранее. Конечно, к урожаю может вести и более протяженная дорога. Важно, что урожай — это всегда следствие желания получить результат, помноженное на труд. И энергии вторника вам это продемонстрируют.

Выражаясь более приземленно, ожидайте во вторник получения гонораров, прибыли, оплаты за выполненные заказы. Кому материальное претит — тот будет польщен похвалой начальства и комплиментом незнакомца. Ждем обратной связи от мира, полученной в полном соответствии с нашими заслугами.

Но и поскольку то, что мы делаем в миру не обязательно все доброе и пушистое, то и обратная связь (урожай) может прилететь неожиданно неприятный. Потому, если вдруг вам в четверг упадет на голову скандал или потеря — не сетуйте на судьбу, лучше бегите смотреться в зеркало.

Тем, кто еще только ищет ресурсы для будущего урожая, день тоже может пригодиться. Краудфандеры и жаждущие помощи спонсоров и меценатов, наступает ваше время, дерзайте. Назначайте встречи и пишите письма с просьбами о поддержке.

Не стоит во вторник начинать лечиться, брать кредиты и ходить по судам — дороже выйдет, проверено. Людям с Козой в карте день может показаться довольно сумбурным и эмоциональным. Переживите это.

Среда, 26 апреля. Ян Дерево на Тигре

Фото: 5-tv.ru

Среда будет активной и бескомпромиссной. Некоторым даже покажется, что в дне запасено довольно много агрессии. Скорость, с которой будут происходить события в среду, напомнит то, как быстро может прорасти бамбук при ярком солнце. На таких скоростях стоит быть как минимум внимательнее.

Планируйте на среду все, что так или иначе связано с начинаниями — новые встречи, путешествия, реновации и ремонты, поиск новой работы и инвестиции. Единственное стоит соотносить насколько вы контролируете ситуацию. Если чувствуете, что вас просто несет, не принимайте поспешных решений, сначала угомоните эмоции.

Такой яркий и быстрый день не очень подходит для свадеб — все может выйти из-под контроля. Начинать лечение и посещать больных также не сильно рекомендуется. Энергия роста, заложенная в этом дне, может поменять вектор и обратиться против вас.

Для людей с Обезьяной в карте день несет риск эмоционального перенапряжения. Будьте внимательны к себе.

Четверг, 27 апреля. Инь Дерево на Кролике



Фото: 5-tv.ru

В четверг энергии встанут замертво. Ци, как известно, никогда не останавливается, но бывает замедляется до своего минимума. И тогда кажется, что наступает мертвый штиль. Вот таким и покажется нам четверг. Все, что будет делаться в этот день, будет висеть только на наших собственных плечах — паруса в штиль раздувать будем собственными легкими.

Итого — планируем на четверг максимально возможный отдых и ничегонеделание. Максимум — рутина и понятные дела. Понятно, что не всем такое по плечу, но все-таки разрешить себе не надрываться мы вполне можем. Кто же все-таки примет решение надрываться, позаботьтесь о том, чтобы у вас за спиной был кто-то надежный. Ну и полосу для отступления в темную норку тоже стоит на всякий случай приготовить.

Не стоит в четверг ложиться под нож хирурга и вообще посещать больницы и докторов. Толку может быть мало — для быстрого излечения необходимо движение ци, а она, как мы помним, в этот четверг почти на нуле. Если есть возможность перенесите визиты к врачам на другое время.

Люди с Петухом в карте в этот день могут почувствовать себя очень неважно — столкновение с двойным Кроликом высосет все силы. Переждите этот день в тишине и покое. Так легче.

Пятница, 28 апреля. Ян Огонь на Драконе

Фото: 5-tv.ru

В пятницу выглянет солнце надежды и прибыли. Энергии дня полны стратегического видения и оптимизма. Двойной Огонь позволяет смотреть далеко и видеть все возможные препятствия, а значит можно будет заранее подстелить соломки в нужных местах.

Чтобы использовать энергии пятницы по максимуму сделайте два дела — устройте сеанс планирования и хороший шопинг. Правильно будет устроить встречи с потенциальными партнерами (как деловыми, так и сердечными). Повышенная проницательность позволит вам заглянуть в закоулки души ваших визави.

Хорош день и для начала лечения, наконец-то. Путешествия, переезды, выход на новую работу и старт проекта также будут благоприятны. Что же касается покупки имущества, то Дракон открывает сундук с богатствами тем, у кого в карте есть Собака, так что люди с Собакой, готовьте кошельки заранее.

К негативным аспектам дня можно отнести повышенную твердолобость некоторых Драконов. Двойной Дракон создает так называемое «самонаказание», что проявляется в излишнем самомнении и неумении слышать других. Драконы будьте полегче.

Собакам день может показаться излишне нестабильным, впрочем, им это не повредит, хоть и заставит понервничать.

Суббота, 29 апреля. Инь Огонь на Змее



Фото: 5-tv.ru

Суббота — день генеральной уборки. Все как мы привыкли — вытряхиваем ковры, расстилаем одеяла на солнце и стираем зимнюю одежду. Вместе с одеждой отстирываем уныние зимних вечеров и выкидываем напрочь желание забиться в уголок от тоски и сидеть там часами. На дворе почти лето и усиливающийся Огонь вершит свои права.

Чтобы использовать энергии субботы с умом, обязательно сделайте что-то очищающее. Уборку пространства, вычищение памяти, разбор завалов в отношениях. Устройте очищающий разговор. И после того, как выкинете на свалку прошлые ссоры и скандалы — не забудьте поблагодарить своего визави. Отрицательный опыт — это тоже опыт, а опыт учит нас быть другими. А после чистки можно с чистой совестью и отдохнуть.

Не стоит в субботу заниматься чем-то созидательным. Смотрите сами, конечно, но все, что вы посадите в этот день может и не прижиться. Жалко будет затраченных усилий. Не планируйте важных свиданий, переездов, начала обучения закладку фундамента и т. п.

Людям со Свиньей в карте день может показаться излишне эмоциональным, нервная система будет порой не выдерживать. Чтобы этого не произошло, минимизируйте свои внешние проявления.

Воскресенье, 30 апреля. Ян Земля на Лошади



Фото: 5-tv.ru

В воскресенье все внезапно наладится. Мир придет в чувство, мозг станет ясным, а цели конкретными. День благоприятен для того, чтобы заниматься тем, что в будущем будет способствовать вашему процветанию. Что именно — зависит от того, что именно вам требуется. Кому-то для будущего успеха необходимо начать учиться, а кому-то пойти в спортзал. Посадить дерево и устроить новоселье — тоже хорошая идея для воскресенья.

Не стоит в этот день заниматься сложной, тяжелой и неблагодарной работой. Есть шанс, что завязнете в ней надолго. Не берите кредитов и не подписывайте обременительных договоров. Споры и конфликты также не для этого дня.

Людям с Крысой в карте стоит в воскресенье быть максимально аккуратными с деньгами и документами. Не спешите и не нервничайте понапрасну.

Удачной вам всем недели!