Алек Болдуин снова взялся за оружие на съемочной площадке

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/M10s; 5-tv.ru

Актер вернулся к съемкам, как только решением суда с него сняли все обвинения.

Алек Болдуин вновь взялся за оружие. Папарацци застали звезду с ружьем в руках! Правда, на этот раз, оно оказалось направленно на самого актера.

Фото было сделано на съемочной площадке печально известного фильма «Ржавчина». Во время работы над которым Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. К работе над проектом обладатель Оскара вернулся, как только суд оправдал его по делу гибели Галины.

Чтобы уладить вопрос с семьей жертвы, кинокомпания даже согласилась сделать ее мужа продюсером ленты. А вот договориться с родителями Хатчинс-- не вышло. Они требовали взыскать с Болдуина компенсацию за моральный ущерб. Сам актер эти претензии назвал «попыткой нажиться на трагедии».