На одном из мостов Санкт-Петербурга дотла сгорел кабриолет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Никто, к счастью, кроме машины, не пострадал.

Огненная авария произошла на западе Петербурга. На мосту через Малую Невку загорелся кабриолет.

Машина вспыхнула на ходу, водитель затормозил и пытался сначала самостоятельно потушить пожар, но ничего не вышло. Пришлось вызывать спасателей. К их приезду от иномарки остался только обгоревший кузов. Водитель кабриолета не пострадал.