Нетрезв и без прав в 18 лет: подробности смертельной аварии в Башкирии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Почему за рулем машины, в которой находился взрослый, оказался 18-летний нетрезвый парень, предстоит выяснить правоохранителям.

О смертельной аварии в Башкирии. Там 18-летний парень сел за руль отечественной легковушки и во время движения не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.

В этот момент в салоне были еще четыре пассажира, трое из них — дети. Они находились на заднем сидении, без специальных кресел. В результате полуторагодовалый ребенок получил тяжелые травмы и скончался. Все остальные, кто был в машине, не пострадали. Выяснилось, что водитель был нетрезв, без прав, а на машине стояли поддельные номера.