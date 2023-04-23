ВСУ вероломно обстреляли Петровский район Донецка, есть жертвы

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В Донецке разрушено несколько домов и есть раненые. Мэр города сообщает о жертвах.

Жилые районы Донецка 23 апреля весь день обстреливают украинские националисты. Под ударом оказался и Петровский район. В результате атаки ВСУ разрушено два частных дома. По сообщениям мэра Донецка, есть пострадавшие среди мирного населения.

«Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях нашего города. В Петровском районе ранения получила женщина 1954 года рождения. Госпитализирована в городскую больницу № 14», — сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Мэр Донецка рассказал, что есть и жертвы среди мирного населения. В результате действий ВСУ в 16:05 погиб мужчина 1953 года рождения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстрела Макеевки, где две женщины погибли от удара ВСУ.