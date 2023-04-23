Романтик, умеющий считать: кем оказался новый муж Валюшкиной

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Артистка долгое время скрывала свои отношения, но тайна раскрыта. Чем занимается ее вторая половинка?

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина выбрала себе не простую новую пассию, а мужчину, который умеет считать деньги. Как пишет KP.RU, новый муж артистки является финансистом по имени Андрей.

Также известно о том, что он — большой романтик. Например, новоиспеченный избранник каждый день придумывает для их времяпровождения что-то новенькое.

Познакомились влюбленные на вечеринке по случаю дня рождения общего знакомого. По словам самой Валюшкиной, ее новый мужчина тут же нашел общий язык с ее уже взрослыми детьми и влюбил их в себя.

Первый брак Елены Валюшкиной состоялся сразу по окончании театрального училища. Тогда она вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина и счастливо прожила с ним 11 лет. Вторым мужем актрисы оказался актер Александр Яцко, с которым они оформили отношения в 1994-м, вырастили сына и дочь, но спустя 20 лет все же развелись. Многие пишут, что во всем виноват муж, который постоянно ей изменял. Тогда Валюшкина заявила в одном из интервью, что завязала с коллегами по цеху.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Елена Валюшкина тайно вышла замуж.