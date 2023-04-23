«Так, и точка»: почему в КНР никогда не поддержат позицию Киева по Крыму

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Северная Европа призвала Пекин подучить географию. Между тем, самой Прибалтике не мешало бы подтянуть историю.

Посол КНР во Франции Лю Шайе заявил, что Крым был российской территорией до момента образования СССР. Украина и балтийские страны показали свою обиду и провели профилактические беседы с китайскими представителями в дипломатических ведомствах. Украинский посол во Франции и вовсе обвинил коллегу в «несостыковках позиций с официальным Пекином».

Политолог Владимир Олейник в беседе с 5-tv.ru объяснил, что Лю Шайе рассматривал принадлежность Крыма с исторической точки зрения. По словам эксперта, дипломатам подобного уровня непозволительно заниматься самодеятельностью и высказывать личное мнение. Именно поэтому его слова являются официальной китайской точкой зрения.

«Он высказал свой взгляд. Насколько это соответствуют официальному взгляду Китая, МИД КРН? Ну, я буду говорить так: такая точка зрения, вероятно, там есть, потому что отсебятину такого уровня дипломатам говорить нельзя», — прокомментировал политолог.

Олейник считает, что китайский посол взглянул на вопрос с точки зрения «исторического аспекта», ведь Крым и правда был составе России. В завершение беседы он добавил, что при распаде СССР стороны договаривались о дружбе, сохранении языка и дипломатии, однако после 2014 года элементы счастливого прошлого были разрушены, и ранее не ощущавшие себя украинцами крымчане захотели домой, в Россию.

«После госпереворота есть ли государственность на Украине? Нет. С 2014 года Украина находится в оккупации США и стран НАТО. Все, точка», — заключил эксперт.

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к РФ. Киев и некоторые страны отказались признавать результаты референдума.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Балтии раскритиковали китайского дипломата за мнение о статусе Крыма.