«Он хотел жить»: как провел свои последние дни Мулявин из «Песняров»

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Вся семья артиста надеялась на лучшее, но некоторые моменты в жизни невозможно предугадать.

Художественный руководитель легендарной советской группы «Песняры» Владимир Мулявин скончался внезапно и долго не мог поверить, что больше не сможет никогда ходить. О последних моментах жизни отца рассказа в передаче на одном из федеральных телеканалов его сын Валерий.

Еще в далеком 2002 году знаменитость попал в серьезную аварию под Минском и оказался парализован, но вся семья верила в самый лучший исход, ведь он мог чувствовать все, что находилось выше грудной клетки.

«Надежды были не просто жить, а восстановиться. Что он встанет, выйдет на сцену и будет дальше творить — эти мысли отца никогда не покидали», — признался сын Валерий.

Но по итогу, врачи в Минске так и не смогли поставить его на ноги, пришлось перевозить в Москву. Там он умер 26 января 2003 года.

По его словам, даже после смерти все его дети от разных браков продолжают общаться и собираться вместе на праздниках. К слову, у Мулявина было три брака, четверо детей.

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