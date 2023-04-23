«Лицемерие и ложь»: Россия примет ответные меры в отношении журналистов из США

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Американские власти отстранили от работы представителей российской прессы перед важнейшим мероприятием. Какие последствия это возымеет?

Американские журналисты ощутят на себе ответные меры российской стороны после невыдачи виз США журналистам из РФ. Об этом 5-tv.ru сообщил дипломатический источник.

Собеседник заявил, что Соединенные Штаты после своих действий не должны удивляться тому отношению, которое будет проявляться по отношению к их журналистам.

«Та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, это забота мнимая он неинтересен как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин Соединенных Штатов Америки. И все это лишь слова, лицемерие и ложь», — уточнил источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что сейчас нет никаких сомнений — с учетом новых обстоятельств к американским журналистами будут применены зеркальные меры. Дипломатический источник отметил, что ранее американская либеральная диктатура не опускалась до подобных серьезных шагов, но теперь пресса из США будет испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ отреагировали на невыдачу США виз российским журналистам.