«Какое-то сало на голове»: жену Николаева пристыдили за образ «дамы с трудной судьбой»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Почему фанаты не довольны молодой певицей? Что она ответила хейтерам?

Супруга композитора Игоря Николаева примерила на себя новый образ, который тут же спровоцировал скандал в сети. Юлия Проскурякова устроила спонтанную фотосессию и выложила кадры в Instagram*. Поклонники признались, что ошарашены «отсутствием волос» на голове у селебрити и ее якобы странным выражением лица. А кто-то даже назвал ее образ — типажом «дамы с трудной судьбой».

«Чистая голова, современная стрижка, допустим, Шегги, и образ будет намного лучше», — оставила комментарий женщина под постом жены Николаева.

На что Проскурякова немедленно поспешила ответить. Звезда заверила: голова у нее голова чистая и вообще за своим внешним видом она следит буквально нон-стоп.

«На голове не понятно что»;

«Нет, Юля, это не наш фасон»;

«Второе фото — какое-то сало на голове», — не унимались хейтеры.

Впрочем, жену Николаева часто критикуют за «странный» вкус. Многие находят, что 40-летняя Юлия совершенно не умеет обращаться с гардеробом и часто подбирает совсем неуместные наряды. Кто-то даже сравнивает певицу с женщиной в возрасте из-за нелепости. Артистка, между тем, остается при своем мнении, и главное, звездному супругу все нравится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Проскурякова показала кардинальные изменения во внешности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.