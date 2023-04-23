На Западе российский фрегат с ракетами «Циркон» признали самым опасным в мире

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Как эсминец стал самым опасным надводным кораблем России?

Американцы признали, что российский фрегат «Маршал Шапошников» с ракетами «Циркон» — самый опасный военный корабль. Об этом пишет американский журнал Military Watch (MWM).

Гиперзвуковые крылатые ракеты, модернизированная электроника, различные датчики и вооружения на борту вызывают не только восхищение, но и страх. Ракеты «Циркон» могут беспощадно уничтожать вражеские корабли. Это оружие входит в класс самых опасных противокорабельных ракет в мире и, по мнению аналитиков, с помощью «Циркона» Россия сможет нейтрализовать всю ударную группу противника без привлечения другого вооружения.

«Наиболее сознательным усовершенствованием „Маршала Шапошникова“ стала интеграция гиперзвуковой крылатой ракеты „Циркон“, что было подтверждено в конце 2019 года и чему способствовала интеграция системы вертикального пуска», — пишут авторы журнала.

Россия занималась модернизацией фрегата с 2017 года, и проделанная работа считается одной из самых масштабных для военно-морского флота страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД РФ заявил о потребности наращивать тактический ракетный потенциал для защиты.