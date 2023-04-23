В Москве сообщили о смерти выдающегося композитора Алексея Муравлева

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Музыкант чуть-чуть не дожил до очередного дня рождения.

Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Алексей Муравлев умер в в Москве, сообщает ТАСС. Музыкальный деятель скончался после продолжительной болезни, он чуть-чуть не дожил до 99 лет. Его день рождения должен был наступить 2 мая.

Алексей Муравлев родился 2 мая 1924 года в Тифлисе (Тбилиси, Грузия). В том же году его семья переехала в Ленинград (Санкт-Петербург).

Муравлев с детства был талантлив, свои первые композиции он начал сочинять в восемь лет. А в 1932 году он поступил в Особую группу одаренных детей при Ленинградской консерватории.

В 1941 году Муравлев был эвакуирован с семьей в Свердловск, нынешний Екатеринбург. В этом городе он поступил в консерваторию на обучение по двум программам: композиторский и фортепианный факультет.

Уже в 1944 году его перевели в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где он продолжил обучение.

С 1950-х Муравлев создавал музыку в кино. Среди картин: «Белый пудель», «Волшебная лампа Аладдина», «Черная береза» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался депутат Госдумы Николай Борцов.