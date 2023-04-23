Из темноты смотрели 24 глаза: ученые обнаружили «медуз смерти»

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Эксперты опасаются, что живые существа могут проникнуть в Средиземное и Черное моря.

Китайские ученые случайно обнаружили «медуз смерти» в пруду Гонконга. У существ 24 глаза и очень маленькое тело. Его длина составляет всего 2,5 сантиметра, а щупалец всего около десяти. Благодаря этому «медузы смерти» могут плавать быстрее, чем их сородичи.

Опасность водных жителей в том, что они выделяют токсин, способный вызвать паралич и смерть за несколько минут после укуса, сообщает Hong Kong Baptist University.

«Такие медузы — это небольшая группа, в мире их зарегистрировано всего 49 видов. Они плохо известны в морских водах Китая. Наше открытие подчеркивает богатое разнообразие морской жизни в Гонконге и даже во всем Китае», — говорит профессор Цю.

У китайцев есть опасение, что этот вид может проникнуть в Средиземное и Черное море. Какими будут последствия — остается только догадываться.

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