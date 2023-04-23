«Изнурительный цирк»: Меган Маркл отреагировала на утечку переписки с Карлом III

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Диалог членов королевской семьи Британии стала достоянием общественности. Что скрывала тайна личной переписки?

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призвала СМИ остановить тиражирование ее переписки с королем Великобритании Карлом III. Диалог содержал обвинения членов королевской семьи в расизме. Об этом издание People сообщило со ссылкой на представителя супруги принца Гарри.

Собеседник заявил, что герцогиня в настоящее время живет своей жизнью и ее не волнует переписка, которая случилась два года назад. По его словам, любое другое мнение — нелепость.

«Мы призываем бульварные СМИ и различных королевских корреспондентов прекратить изнурительный цирк, который они одни устраивают», — приводит журнал слова источника.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл весной 2021 написала Карлу III из-за опасений и оценок королевской семьи того, насколько темной будет кожа ее сына Арчи, когда он появится на свет. Жена принца выразила озабоченность «бессознательной предвзятостью», а король ответил ей, что испытывает «глубокую озабоченность» из-за обвинений в адрес королевской семьи.

Отмечается, что беседа членов королевской семьи в личных сообщений отличалась теплым содержанием, однако не смогла избавить от напряжения.

Букингемский дворец ранее сообщил, что принц Гарри принял приглашение на майскую коронацию отца после разговора по душам. При этом уточнялось, что Меган Маркл с детьми останется в Калифорнии и на торжестве присутствовать не будет. Позже появилась информация, что герцоги Сассекские воздержатся от церемонии в Вестминстерском аббатстве вместе из-за отказа Букингемского дворца пригласить на мероприятие их детей.

Ранее 5-писал, что Карл III намерен примирить семью на коронации.