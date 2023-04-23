«Киевский режим понимает»: зачем с заводов Запорожья вывозят дорогую технику

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Оборудование отправляют на Западную Украину и в Польшу. Что с ним собираются делать дальше?

С заводов в Запорожье, подконтрольном Украине, начали вывозить дорогостоящее оборудование. Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, такое решение приняли киевские власти, чтобы продать то, что не получается вывезти из города.

По словам Рогова, оборудование выводят на Западную Украину и в Польшу. Для дешевой техники выход иной — ее просто уничтожают. В беседе с РИА Новости Рогов объяснил, почему власти Украины пошли на такой шаг.

«Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы», — сообщил он.

Россия же, отметил Рогов, воспринимает данные махинации как хищение активов России. Запорожская область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем страны находится 70% региона. Город Мелитополь стал центром Запорожской области вместо города Запорожье, который по-прежнему контролируются украинскими боевиками.

До этого по приказу властей украинские войска сосредотачивали военную технику в подконтрольной им части Запорожской области: на заводах, зерно- и овощехранилищах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Зеленский ездил на подконтрольную Киеву часть Запорожской области.