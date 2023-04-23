Солдаты ВСУ заглянули в глаза смерти за мгновение до ликвидации

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

По опорному пункту украинской армии отработала российская артиллерия.

Российские артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили вражеский опорный пункт. Соответствующим видео поделилось Минобороны России.

Сперва с помощью БПЛА была проведена разведка местности. Оператору удалось засечь хорошо укрепленные позиции ВСУ в лесном массиве. Координаты были тут же переданы артиллеристам-десантникам. Однако сам дрон также был замечен солдатами противника. На кадрах видно, что один из солдат ВСУ показывает на камеру рукой.

Спустя несколько мгновений происходит залп из 120-мм самоходного орудия «Нона-С», который поражает опорные пункты и живую силу украинских боевиков. Точной информации по количеству раненых и уничтоженных националистов нет.

После выполнения поставленной боевой задачи экипажи сменили позиции для уничтожения следующих целей. В военном ведомстве отметили, что бойцы «действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили украинский штаб в районе Константиновки в ДНР. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что эффективного поражения удалось добиться благодаря работе оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и ракетных войск РФ.