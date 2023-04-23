Из пухляша в красавца-кудряша: как изменился Дадли Дурсль из «Гарри Поттера»

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Гарри Меллинг, сыгравший злого кузена в культовой франшизе о мальчике, который выжил, стал настоящим симпатягой. Что изменилось в его внешности?

Британский актер Гарри Меллинг изменился до неузнаваемости. Поклонники фильмов о Гарри Поттере помнят Меллинга по роли Дадли Дурсля, вредного и злого кузена известного волшебника.

Сейчас Гарри Меллингу 34 года, и он давно не тот пухлый мальчик из культовой франшизы. Актер повзрослел и превратился в настоящего красавца, сбросив несколько лишних килограммов. Известно, что уже к началу съемок последних частей «Гарри Поттера» Меллинг похудел так сильно, что гримерам пришлось делать для него специальный костюм, чтобы визуально добавить полноты фигуре.

Гарри Меллинг. Фото: Кадр из сериала «Ход королевы», 2020 г.

От пухлощекого ребенка не осталось и следа, впрочем, новые роли в актерской карьере Меллинга приносят ему не меньше популярности. На экраны ежегодно выходит несколько фильмов с участием актера. Наиболее известные из недавних проектов — сериал «Ход королевы» и фильм «Всевидящее око», где актер сыграл известного писателя Эдгара Аллана По.

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