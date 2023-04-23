«Я ничего не понял»: Аль Пачино рассказал о большой ошибке молодости

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Сегодня актер шутит, что сам того не понимая, подарил Харрисону Форду головокружительную карьеру.

В легендарной киноэпопее «Звездные войны» режиссера Джорджа Лукаса Хана Соло мог сыграть не Харрисон Форд, а Аль Пачино. В 1972 году последний обрел мировую популярность, превратился в звезду — на широкие экраны вышел фильм «Крестный отец». Предложения и новые проекты посыпались на него градом. Как пошутил сам актер в интервью Variety, ему бы позволили сыграть даже британскую королеву Елизавету II на тот момент, если бы захотел.

Среди прочих сценариев в руки Пачино попала и история о Хане Соло. Сюжет показался артисту запутанным и непонятным, и после прочтения он заявил, что не будет участвовать в съемках. Вместо знаменитости на роль утвердили Харрисона Форда. Примечательно, что тот в это время работал плотником и делал только первые шаги в кино. Форд снялся в картине Лукаса «Американские граффити», а потом мастерил дверь на площадке «Звездных войн». Режиссер пригляделся и включил плотника в кастинг.

«Ну, я отказался от „Звездных войн“… Мне дали сценарий под названием „Звездные войны“. … Они предложили мне столько денег! А я ничего не понял, когда прочитал. … Поэтому я сказал, что не могу сниматься. Я дал Харрисону Форду карьеру», — говорит Аль Пачино.

В 1977 году на экраны вышла лента «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». При бюджете 11 миллионов долларов он окупился в мировом прокате несколько сотен раз, а первые выходные отбил затраты на производство. Франшиза стала одной из самых популярных на планете, каждого нового эпизода фанаты ждут с замиранием. Харрисон Форд сыграл еще во многих приключенческих и драматических фильмах, но до сих пор, когда он выходит на сцену, звучит музыка из «Звездных войн». Спасибо за это Алю Пачино, получается.

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