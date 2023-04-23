Музейные шулеры: как в России расцвело мошенничество с «пушкинскими картами»

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С появлением «Пушкинских карт» появились и те, кто захотел на этом подзаработать.

Ну и еще немного об особенностях делопроизводства в России. Под арест отправлена бывший замминистра культуры Ольга Ярилова. Она уже полгода как не работает на госслужбе, но следствие считает поспешное увольнение на пике карьеры попыткой уйти от неприятных вопросов следователей. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно в создании условий для мошенничества с проектом «Пушкинская карта».

Это отдельная госпрограмма по которой всем молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет вручали пластиковую карту с номиналом пять тысяч рублей, которые можно было потратить только на культурные мероприятия — сходить в музей или театр.

Благое дело, по 16 миллиардов в год государство на это выделяло, министерство культуры рапортовало — давайте не снижать финансирование, ах как у нас молодежь толпами валит. Вопросы у контролирующих органов возникли сразу — а что это за мероприятия и так ли уж толпами, как это выходит из отчетности? Оказалось, что в число «объектов культуры» были включены учреждения, в названиях которых «музей» было лишь для привлечение внимания, а высшим пилотажем стала формальная организация мероприятий на которых формально присутствовали сотни людей. Эдакие Чичиковы в квадрате. «Левые накладные» и красивые отчеты о проделанной работе — это основа освоения бюджетных средств.

Впрочем, что касается Яриловой, пока не доказано, что она получала откаты с пушкинской карты, может все ради отчетности и сохранения уровня финансирования.

И хотя дурью маяться за госсчет — это местами даже весело, как убедился корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, но в тоже время означает, что освоенные проходимцами миллионы на культуре, не-попали таким образом например в сферу ЖКХ и в том же Оренбурге не был построен вовремя приют для собак.

С «пушкинскими картами» играли краплеными. В просветительском проекте расцвела совсем другая культура. Основанная на обмане и воровстве.

Музей мороженого на 89 этаже Москва-Сити по факту оказался магазином, где, за деньги, разумеется, предлагали отведать разные виды десерта. И сколько еще таких псевдомузеев.

«Море чая» — это большая сеть магазинов чая! Но формально — это тоже музей. И даже по документам, и участник всевозможных профильных ассоциаций и конечно программы «пушкинской карты». Вот в маленьком зале — кустодиевская купчиха из силикона величаво сидит за столом с резиновыми фруктами. В экспозиции — самовары, как заверяют, из разных эпох. А дальше… Налево — пойдешь — чайную лавку найдешь, направо — улун с пуэром и каркаде попьешь! Тоже за деньги, разумеется.

Главное, в музее — это, конечно, торговые залы… Маскировать магазины под учреждение культуры — только одна из схем! А их много, — ведь государство выделило на проект гигантские средства.

С сентября 21-го года — с момента запуска программы — пушкинскую карту оформили восемь миллионов школьников и студентов. К февралю этого года, отчитывались в минкульте, было продано 32 миллиона билетов на общую сумму 17 миллиардов рублей. В карманах мошенников осело минимум 125 миллионов, и скорее всего, когда закончится следствие, ущерб увеличится.

«И вот какой-нибудь музей балалаек, который состоит из хозяина этих балалаек, получает прямые дотации от государства. И здесь уже речь идет не о тысячах и ни о десятках тысячах, а действительно о миллионах», — отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Сейчас в проекте участвуют около десяти тысяч учреждений культуры. Один из них — вот этот частный «Музей рекордов и фактов» в самом центре Петербурга.

Копия Эйфелевой башни с французским флагом, дальше — пластиковый истукан с острова пасхи, конечно, не в натуральную величину. Полипропиленовые «уста истины». Кто был в Риме, конечно, знает. А общем, это — аттракцион для детей и взрослых.

Яркая погремушка. Искусственное… даже не искусство, а лоскутное одеяло из не пойми чего. В гробу можно полежать, а рядом макет «Титаника» и айсберг из папье-маше.

«Наши посетители это дети, школьные группы. Носители пушкинских карт могут к нам прийти и прекрасно провести время», — объясняет работница музея.

Подростки, и в этом их, конечно, нельзя обвинять, голосуют за легкость и ненавязчивость. На то и расчет…

И появление в программе «пушкинской карты» разумеется перетягивает посетителей не только от государственных, но и других частных, но настоящих музеев таких как например Музей Фаберже. Крупнейшая в мире — коллекция работ известного мастера. Штамповок здесь нет. Только подлинники. Каждая работа признанный шедевр ювелирного искусства. Жемчужины — эти девять пасхальных яиц императорской семьи. Вот это, например, подарил Николай II своей супруге в 1897 году. Оно посвящено коронации венценосной семьи.

С точки зрения искусства, яйцо — бесценно. Рыночная стоимость — около тридцати миллионов долларов.

«Для молодых людей возможность посещать мероприятия, для музеев — возможность привлечь аудиторию, с которой мы хотим работать и хотим чтобы они к нам приходили», — отмечает замдиректор по маркетингу «Музея Фаберже» Екатерина Грейлих.

Еще один способ мошенничества с пушкинскими картами — покупка логинов и паролей. Когда за карту номиналом пять тысяч дают полторы тысячи «живых» рублей. В Самаре например, правоохранители расследуют дело, в отношении предприимчивого дельца — который организовал концерт гитариста Дмитрия Червергова. В зале было 50 слушателей — все пришли по пригласительным, а доход составил пять с половиной миллионов! Аншлаг обеспечили те самые купленные карты.

Там же на Волге — прошлым летом появился театр Нового времени. Знать о нем никто не знал… Но билеты на спектакли продавались по баснословным ценам. Партер 3,5 тысячи, бельэтаж — три, балкон –две тысячи рублей. В составе труппы — всего семь начинающих актеров… Которые не смогли утроиться на работу…

Но при этом тоже аншлаг в зале обеспечивался с гоголевским размахом. За полгода сыграли якобы девяти спектаклей, а заработали при этом десятки миллионов. В то время как неизвестные театры с легкостью присоединяются к проекту — известные не могут найти путь к молодому зрителю. Спектакль по пьесе Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше», где играет народный артист Валерий Баринов, а поставил его признанный режиссер, чем-то то не угодил экспертной комиссии.

«Кама Гинкас, имя в театральной Москве, слава Богу и не только, даже не в театральной России, достаточно известное и заслуженно авторитетное. Приняли это как данность, игра не наша, глупо участвуя в салочках, играть в пряталки, считая, что эта игра интереснее», — с иронией отмечает заместитель директора МТЮЗ Александр Жуков.

И очевидно, что в этом деле всплывет еще немало необычных схем, и, возможно, новых фигурантов. Все карты в руки — теперь правоохранителям.