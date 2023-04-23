Актриса Елена Валюшкина тайно вышла замуж: «Вы все профукали!»

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Для звезды театра и кино это уже третий брак, и в нем есть принципиальное отличие от предыдущих.

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина представила публике своего нового мужа, третьего по счету. В эфире федерального канала она пообщалась с журналистами, стоя рядом с избранником по имени Андрей. После второго развода актриса не спешила делиться с прессой подробностями личной жизни. И на этот раз ограничилась несколькими предложениями. С трудом звезду удалось уговорить рассказать, чем занимается супруг и как они познакомились. Своему спутнику она запретила отвечать на вопросы.

Как выяснилось, работает Андрей финансистом, о благоверной заботится исправно, каждый день придумывая что-то новое и романтичное. Первая встреча произошла на праздновании дня рождения у общих друзей. Мужчина, по словам Валюшкиной, нашел общий язык с ее взрослыми детьми и заслужил уважение в ответ. Как отметила актриса, ее наследники давно знают Андрея. Но как паре удалось пожениться в тайне от всех?

«Мы уже были в ЗАГСе! Вы все профукали», — шутила Валюшкина с журналистами.

Елена Валюшкина впервые вышла замуж по окончании театрального училища за своего преподавателя Леонида Фомина. Этот брак продлился 11 лет. Вторым мужем актрисы стал коллега по цеху и званию Александр Яцко. Поженились в 1994-м, вырастили сына и дочь, но спустя 20 лет развелись. Предположительно, из-за измен Яцко. Как подметила Валюшкина в интервью, больше творческих союзов она строить не хочет, «с актерами завязала».

Впрочем, пару лет назад артистка призналась, что не была по-настоящему счастлива в обоих браках. Однако бурная профессиональная судьба, заботы о детях и доме отвлекали от плохих мыслей — всегда находился повод для радости, жизнь была полна впечатлений и ярких эмоций. Видимо, теперь пришло время позаботиться о себе, начав с чистого листа.

Ранее, писал 5-tv.ru, Елена Валюшкина резко высказалась об экс-супруге Александре Яцко, Даже через десять лет после развода актриса не может отпустить обиды.