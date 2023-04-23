На Западе косвенно признали чудовищные потери ВСУ в спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

Сразу несколько факторов, в том числе и появление огромного кладбища под Киевом, дают понять — ВСУ несут потери сотнями тысяч человек.

Вечером в среду, небо над Украиной озарила вспышка. Что это было — до сих пор не понятно. Русская ракета? Но так еще никакая не светилась. Спутник, сошедший или сбитый с орбиты? Но нет разрушений на земле. Секретное оружие? Разве что психологическое. Верующие усмотрели знак свыше после гонений на каноническую православную церковь.

Осторожная научная версия — это метеор, который сгорел в плотных слоях атмосферы, но мирные версии приходят на ум последними. Тем более, что совпадение интересное — «киевское сияние» заметили прямо перед приездом генсека НАТО Йенса Столтенберга, впервые за время спецоперации.

Украинцы уже устают нахваливать самих себя перед Альянсом. Но при всей подбадривающей риторике, Йенс Столтенберг не привез никаких конкретных обещаний, более того, была в его речи фраза, после стоит задуматься — «Битва на истощение становится войной логистики».

Ключевое слово — «истощение», которое означает, что НАТО не хочет завершения конфликта в ближайшем будущем. То есть надеются, что санкции против России начнут работать.

Краеугольный камень западного подхода — своих солдат не отправляем, украинских не считаем. И напрасно. На этой неделе в Киеве утвердили проект мемориального военного кладбища, по образцу Арлингтонского в Америке. Чтобы ровными рядами одинаковые надгробия.

Локация — в лесу на северо-восточной окраине Киева. Участок, внимание, на 100 гектаров. Понятно что часть территории займут дорожки, благоустройство и так далее. Но если прикинуть грубо, по нормативам, места достаточно для 200 000 могил. Деревья решено оставить и это не случайно — деревья спрячут масштабы. Аллеи славы на городских и сельских погостах производят удручающее впечатление сейчас.

Причем не только на украинцев. На этой неделе громко заявил о себе еще один кандидат на пост президента США, сенатор, племянник президента Кеннеди. Он удивил дважды — сначала, когда рассказал, что его сын, наследник рода, воевал на Украине пулеметчиком, а главное крылось в объяснении, почему американец Кеннеди вернулся домой.

«Почему мы на Украине? Глава Пентагона сказал — чтобы истощить русских, президент Байден сказал — чтобы сместить Путина. Это понятно, но послушайте, мы же убиваем кучу украинцев как пешек в этой прокси-войне с русскими! Почему об этом никто не говорит? Погибло примерно 14 тысяч гражданских, но примерно 300 000 человек — потери украинских военных! Русские их выбивают в соотношении „семь к одному“, „восемь к одному“. Их так надолго не хватит! Из-за этого так много лжи!» — громко заявил американский политик.

Нет, готовность Киевского режима сжигать своих граждан в горниле боев, западные союзники ценят, но до поры до времени, пока самим комфортно.