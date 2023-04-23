«По-деловому, коротко»: зачем Путин приезжал в ЛНР и Херсонскую область

Визит Путина в ЛНР и Херсонскую область был сигналом для России и Украины

Фото, видео: 5-tv.ru

Визит Путина в новые регионы стал неожиданностью для всех. Но цели поездки президента практически на передовую остаются загадкой.

Самое важное событие недели — визит верховного главнокомандующего в зону СВО. Максимально близко к линии фронта. Он посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике. Уникальный случай, когда президент из зоны СВО по видеосвязи вызывал и министра обороны и начальника Генштаба.

«Работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — так начал общение с военначальками глава государства.

Но почему Путин приезжал именно на эти участки СВО? Прямого ответа на этот вопрос за всю неделю не прозвучало, но эксперты склоняются к версии, что именно на этих направлениях наиболее вероятно готовящееся киевскими формированиями наступления.

Соотвественно, упреждающий визит Путина — это возможность для него самого оценить обстановку, это поддержка для солдат «ребята, мол, выстоим», и подарок был со смыслом — икона Спаса Нерукотворного. Ну и наконец это сигнал для противника — мы все знаем, эффекта неожиданности не будет, меняйте план или вообще не суйтесь.

Президент ездил по новым регионам на неприметном автомобиле, так что смог помимо прочего увидел реальную картину состояния дорог и пропускных пунктов.

«Проезжал я КПП „Гуково“, большое количество транспорта стоит. Там невозможно проехать, там нужно срочно навести порядок», — отчитал подчиненных российский лидер.

«Владимир Владимирович, мы эту тему хорошо знаем, мы на самом деле пропускную способность части пунктов увеличили с погранслужбой в шесть-восемь раз, но этого все равно недостаточно. Там просто поток гигантский идет», — попытался как-то объяснить ситуацию вице-премьер Марат Хуснуллин

«Не знаю, где вы там в шесть раз увеличили, что же там было-то? Ничего там от большого увеличения не очень заметил. Но, наверное, может быть, это и есть. Но то, что объезд, где легковушки проезжают, спецтранспорт, — там просто невозможно, там дороги нет совсем. Надо сделать это немедленною» — приказал Путин.

На этом совещании с правительством президент еще много тем поднимал. Эти прикладные, мирные задачи: КПП расширить, дорогу проложить, а потом сделать то то, — это лучший психотерапевтический прием для тех, кто нервничает перед «украинским наступлением».

Не надо нервничать. Надо думать и заниматься развитием новых регионов на годы и десятилетия вперед.