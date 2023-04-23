Люся Чеботина об отношениях с Филиппом Киркоровым: «Такого надо еще поискать»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Исполнительница прокомментировала слухи о якобы невыносимом и крутом нраве короля отечественной эстрады.

Певица Люся Чеботина заявила, что ее коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров вовсе не злобная фурия, как некоторые считают, а просто замечательный человек. Слухи о его тяжелом характере, по словам исполнительницы, сильно преувеличены. Своим мнением о народном артисте она поделилась за кулисами шоу «Авторадио. 30 лет. Классика», что прошло в столичном «Крокус Сити Холле».

«Слухи о том, что Филипп — капризный, злой, что он может кого-то оскорбить — это все миф. Эти люди реально „выпросили“. Такого душевного человека надо еще поискать», — сказала Чеботина.

Она добавила, что очередной пример ей Киркоров показал во время съемок клипа: он работал, несмотря на недомогание и температуру.

Певица появилась на праздничном мероприятии в платье, которое приковало буквально все взгляды — мерцающем золотом, с открытым животом и глубоким декольте, с длинным шлейфом. В кулуарах мероприятия продюсер Антон Богославский обмолвился, что наряд звезды стоит миллион рублей. Стоит отметить, не всегда Чеботина могла позволить себе такие выходы. Она призналась, что работала с 14 лет из-за тотального безденежья в семье.

Но сегодня мечты популярной певицы сбываются. Так, в день 30-летия «Авторадио» она вышла на одну сцену и спела с Филиппом Киркоровым. Народный артист, что примечательно, заявил о любви к творчеству Чеботиной как только познакомился с ним. Как рассказала журналистам девушка, в конце апреля поклонников ждет новая песня, записанная в дуэте с Киркоровым. Возможно, подчеркнула звезда, этот хит поможет ей «переродиться в королеву».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Люся Чеботина готовится к съемкам фильма, в котором сыграет главную роль.